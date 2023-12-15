Büyükşehir Belediyesinin kütüphanesinde Yerli Malı Haftası kutlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'ndaki çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphanedeki etkinlikte minikler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Ayrıca yerli tüketimin bilinçli olarak artması ve çocukların yerli ürünleri tanıması amacıyla bir pano hazırlandı.

Kütüphane sorumlusu Özden Topçu, Büyükşehir Belediyesi olarak, özel günlerde farkındalık ortaya koymak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.