Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinin kütüphanesinde Yerli Malı Haftası kutlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'ndaki çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinin kütüphanesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'ndaki çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphanedeki etkinlikte minikler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

        Ayrıca yerli tüketimin bilinçli olarak artması ve çocukların yerli ürünleri tanıması amacıyla bir pano hazırlandı.

        Kütüphane sorumlusu Özden Topçu, Büyükşehir Belediyesi olarak, özel günlerde farkındalık ortaya koymak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Kayseri'de "Teknoloji ve Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi
        Kayseri'de "Teknoloji ve Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi
        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin çehresini değiştiriyor
        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin çehresini değiştiriyor
        Sarız ilçesine iki cemevi inşa edilecek
        Sarız ilçesine iki cemevi inşa edilecek
        Bebeğini çöp konteynerine atarak ölümüne neden olan kadına müebbet hapis ce...
        Bebeğini çöp konteynerine atarak ölümüne neden olan kadına müebbet hapis ce...
        Bebeğini havluya sarıp, çöpe atan anneye müebbet hapis
        Bebeğini havluya sarıp, çöpe atan anneye müebbet hapis
        Başkan Büyükkılıç alışveriş merkezini ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç alışveriş merkezini ziyaret etti