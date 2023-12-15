Yapay Zeka ile oluşturulan Putin sorusunda "Merhaba Vladimir Vladimirovich, ben öğrenciyim ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde okuyorum. Sormak istiyorum, çok sayıda dublörünüz olduğu iddiaları doğru mu? Ayrıca yapay zekanın hayatımıza getirdiği tehlikeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim" dedi.

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Putin konuşmasında bu iddiaları reddederek "Yalnızca bir kişi benim gibi görünmeli ve benim sesimle konuşmalı; o de kişi benim" dedi.