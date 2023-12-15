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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı! Ece Ronay neden gözaltına alındı, son durum nedir?

        Son dakika haberi Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

        Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ronay, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 15.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:31
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        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
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        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, eski eşinin iş yeri kurşunlanmıştı. Ayrıca Ece Ronay’ın da Kocaeli’de ve İstanbul’da bulunan güzellik merkezi kurşunlanmıştı.

        Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 28 Kasım 2023 günü Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’in Pendik’te bulunan güzellik salonu motosikletli kasklı kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

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        KOCAELİ’YE SIÇRADI

        Bu saldırının ardından Kocaeli Gebze’de bulunan oto galeri işyeri 1 Aralık günü motosikletli kişiler tarafından kurşunlandı. İlk İstanbul’da yaşanan bu olayın ardından Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        ECE RONAY AZMETTİRDİ İDİDASI

        Yapılan çalışmaların ardından iki saldırıyı düzenleyen motosikletli saldırganları azmettirdiği iddia edilen Ece Ronay ve saldırıyı düzenleyen kişilere bu sabah operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Ece Ronay ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda 1 adet 9 mm otomatik silah 1 adet mm çapında tabanca ve 58 adet 9 mm çapında fişek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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