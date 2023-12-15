Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu Kopenhag'ın ardından üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki muhtemel rakipleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 01:14 Güncelleme: 15.12.2023 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti. Grubunu bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 3. sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        2

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek.

        3

        MAÇLAR NE ZAMAN?

        Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılılar ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

        4

        İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

        A GRUBU: FREIBURG

        5

        B GRUBU: MARSİLYA

        6

        C GRUBU: SPARTA PRAG

        7

        D GRUBU: SPORTING LIZBON

        8

        E GRUBU: TOULOUSE

        9

        F GRUBU: RENNES

        10

        G GRUBU: ROMA

        11

        H GRUBU: KARABAĞ

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İş insanı Yasin Cinkaya aranıyor
        İş insanı Yasin Cinkaya aranıyor
        Beşiktaş, galibiyetle veda etti
        Beşiktaş, galibiyetle veda etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        "Adaletli liderlik!"
        "Adaletli liderlik!"
        Anket: Seçmenler, Biden ve Trump'ın adaylığından memnun değil
        Anket: Seçmenler, Biden ve Trump'ın adaylığından memnun değil
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        F.Bahçe, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        F.Bahçe, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu