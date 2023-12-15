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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius tek eksiğini tamamlamak için Fenerbahçe'ye geri döndü!.. - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius tek eksiğini tamamlamak için Fenerbahçe'ye geri döndü!..

        Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Sarunas Jasikevicius, 2011 yılında formasını giydiği sarı-lacivertlilere 12 yıl sonra bu kez başantrenör olarak geri döndü. Oyunculuk döneminde 4 EuroLeague şampiyonluğu yaşayan 47 yaşındaki Litvanyalı çalıştırıcı, başantrenörlük kariyerinde ise 4 kez Final Four'a katılmasına rağmen kupaya uzanamadı. Hocalık kariyerindeki tek eksiğini tamamlamak için Fenerbahçe'ye gelen 'Saras'ın hem oyunculuk hem de başantrenörlük kariyerinden öne çıkanları derledik.

        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 15.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:21
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        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
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        Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Sarunas Jasikevicius, oyunculuğu döneminde Avrupa'nın sayılı oyun kurucularından biriydi. Şık asistleriyle ve oyun görüşüyle dikkat çeken Saras, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde birçok büyük başarıya imza attı.

        Litvanya Milli Takımı'yla 2003 yılında EuroBasket'i kazanan Saras, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Jasikevicius ayrıca, kulüp bazında ise Barcelona, Maccabi Tel Aviv (2) ve Panathinaikos formalarıyla toplam 4 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

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        ZALGIRIS'LE PERİ MASALI!

        Başantrenörlük kariyerine 2016 yılında ülkesinin takımlarından Zalgiris Kaunas'ta başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, 2018 yılında kısıtlı bütçesine rağmen Zalgiris'i Final Four'a taşıyarak büyük sükse yaptı. Zalgiris'te başarısının ardından 2020'de Barcelona'nın yolunu tutan Saras, İspanya'da ise umduğunu bulamadı. Barça'da görev yaptığı 3 sezonda da Final Four oynamasına rağmen beklenen kupa bir türlü gelmedi. 2021'de Anadolu Efes'e finalde kaybeden Saras'lı Barcelona, 2022'de üçüncü, 2023'te ise dördüncü oldu.

        HOCA OLARAK GERİ DÖNDÜ

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        Oyunculuk döneminde Lietuvos Rytas, Union Olimpija, FC Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Indiana Pacers, Golden State Warriors, Panathinaikos, Zalgiris Kaunas ve Fenerbahçe'de oynayan Litvanyalı antrenör, 2011 yılında formasını giydiği Fenerbahçe'ye başantrenörlük kariyerindeki tek eksik olan EuroLeague kupasını kazanmak için 12 yıl sonra geri döndü.

        HÜCUMDA KURALCI, BİRE BİR SEVMİYOR

        Jasikevicius, oyuncularından hücumda çizdiği setlere bağlı kalmasını isteyen ve genellikle plan dışına çıkmayı sevmeyen bir antrenör olarak göze çarpıyor. Kuralcı ve detaycı bir antrenör olan Saras'ın en büyük özelliklerinden biri de yıldız oyuncuların bireysel performanslarından ziyade takımdaki herkesten verim almak istemesi. Bu nedenle özellikle hücum setlerinde parkedeki tüm isimlerin rollerini keskin şekilde belirleyen Jasikevicius, bu şekilde herkesi oyunun içine dahil ediyor.

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        ESKİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

        Fenerbahçe'ye yabancı olmayan Jasikevicius, sarı-lacivertlilerde eski öğrencileriyle de bir araya geldi. 47 yaşındaki başantrenör, Barcelona'da birlikte Sertaç Şanlı, Nigel Hayes-Davis ve Nick Calathes'le sarı-lacivertli takımda yeniden buluştu. Nigel Hayes-Davis'le Zalgiris Kaunas döneminde de çalışan Saras, ABD'li yıldızı önce Galatasaray'dan Zalgiris'e, daha sonra da Zalgiris'ten Barcelona'ya transfer etmişti.

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