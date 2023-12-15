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ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için Türkiye, İskoçya ve Çekya arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. UEFA ülke puanı klasmanında bu sezon ilk 10'a girecek ülkeler, 2025-2026'da Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı kazanacak.

Müsabakalarda galibiyete 2, beraberliğe 1 puan verilirken, alınan puanlar ülke adına turnuvalara katılan toplam takım sayısına bölünüyor. Buna göre 4'er takımla sezona giren Türkiye ve Çekya'da alınan her galibiyetin değeri 0,5 puanken, 5 takımla turnuvalara katılan İskoçya'da bunun karşılığı 0,4 puan. Bu çerçevede klasmanda Türkiye ile İskoçya arasındaki puan farkı 3 galibiyete, Türkiye ile Çekya arasındaki puan farkı 5 galibiyete denk geliyor.