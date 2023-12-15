Haberler Yaşam En iyi 100 turistik şehir açıklandı: Türkiye'den 3 ilimiz listede! - Öne çıkan haberler

En iyi 100 şehir açıklandı Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor dünyanın en iyi 100 kentini duyurdu. Listede Türkiye'den de 3 şehir yer aldı Habertürk Giriş: 15.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:39 facebook

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Londra merkezli bir pazar araştırma şirketi olan Euromonitor International, 2023'ün 'En İyi 100 Şehir Endeksi'ni açıkladı. Fransa'nın başkenti Paris, üçüncü kez listenin başında yer aldı. Avrupa, ilk 10'da 7 şehir ve ilk 100'de toplam 63 şehir ile endekste öne çıktı.

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Listede Türkiye'den de 3 il yer aldı; İstanbul, Antalya ve Muğla. Endekse göre İstanbul 23'üncü, Antalya 57'nci, Muğla ise 93'üncü sırada bulunuyor. Öte yandan İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.