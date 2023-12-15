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        Haberler Yaşam En iyi 100 turistik şehir açıklandı: Türkiye'den 3 ilimiz listede! - Öne çıkan haberler

        En iyi 100 şehir açıklandı

        Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor dünyanın en iyi 100 kentini duyurdu. Listede Türkiye'den de 3 şehir yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:39
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        Londra merkezli bir pazar araştırma şirketi olan Euromonitor International, 2023'ün 'En İyi 100 Şehir Endeksi'ni açıkladı. Fransa'nın başkenti Paris, üçüncü kez listenin başında yer aldı. Avrupa, ilk 10'da 7 şehir ve ilk 100'de toplam 63 şehir ile endekste öne çıktı.

        2

        Listede Türkiye'den de 3 il yer aldı; İstanbul, Antalya ve Muğla. Endekse göre İstanbul 23'üncü, Antalya 57'nci, Muğla ise 93'üncü sırada bulunuyor. Öte yandan İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.

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        Euromonitor listeyi oluşturmak için 6 temel kategoride 55 farklı ölçüt kullandı. Bunlar arasında ekonomik ve ticari performans, turizm performansı, altyapı, politika ve çekicilik, sağlık ve güvenlik ile sürdürülebilirlik yer alıyor. Dünyanın en iyi 100 şehri listesinin ilk 20'si şu şekilde...

        4

        1- Paris, Fransa

        5

        2- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

        6

        3- Madrid, İspanya

        7

        4- Tokyo, Japonya

        8

        5- Amsterdam, Hollanda

        9

        6- Berlin, Almanya

        10

        7- Roma, İtalya

        11

        8- New York, ABD

        12

        9- Barcelona, İspanya

        13

        10- Londra, Birleşik Krallık

        14

        11- Singapur, Singapur

        15

        12- Münih, Almanya

        16

        13- Milan, İtalya

        17

        14- Seul, Güney Kore

        18

        15- Dublin, Irlanda

        19

        16- Osaka, Japonya

        20

        17- Hong Kong

        21

        18- Viyana, Avusturya

        22

        19- Los Angeles, ABD

        23

        20- Lizbon, Portekiz

        #En popüler 100 turistik şehir
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