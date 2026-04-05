        Haberler Dünya Nancy Pelosi, Trump'ın NATO'dan "çekilmeye" yönelik açıklamasını eleştirdi: Putin'e hediye | Dış Haberler

        Nancy Pelosi, Trump'ın NATO'dan "çekilmeye" yönelik açıklamasını eleştirdi: Putin'e hediye

        Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Demokrat Kongre Üyesi Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çekilmeyi düşündüğü yönündeki açıklamalarının "dar görüşlülük ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye" niteliğinde olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor

        Pelosi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın NATO'ya ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

        NATO'nun "barış ve demokrasi temelinde kurulan bir ittifak" olduğunu vurgulayan Pelosi, "Trump'ın (NATO'dan) ayrılma tehditleri, yalnızca dar görüşlülük değil aynı zamanda (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e bir hediyedir." ifadesini kullandı.

        Pelosi, ABD yasalarının "açık" olduğunu belirterek, "Hiçbir ABD Başkanı, Kongrenin onayı olmadan NATO'dan ayrılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, İngiliz The Telegraph gazetesinde 1 Nisan'da yayımlanan mülakatında, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalini" gözden geçirilmenin de ötesinde" olarak nitelemiş, "(NATO) Onların kağıttan kaplan olduğunu hep biliyordum, bu arada (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de bunu biliyor." ifadesini kullanmıştı.

        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        "Bu sanat değil!"
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
