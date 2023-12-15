Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı

En iyi 100 yemek arasında 20'nci olması, Erzurum'a has bu lezzetin dünya tarafından tanınması için de önemli bir gelişme. ETB olarak başta cağ kebabı olmak üzere şehrimize özel ürünleri hem Türkiye hem de dünyaya tanıtmak için coğrafi işaret almaya büyük önem veriyoruz. Türkiye'de, coğrafi işaretli ürün tescilinde 3'üncü sıradayız.

6 Şurada Paylaş!









"CAĞ KEBABI, HAK ETTİĞİ YERDE"

Cağ kebabı işletmecisi Muammer Tanhaş ise "Erzurum'un rakımı yüksek yaylalarında beslenen koyunların eti ile hazırlanan cağ kebabı çok önemli bir lezzet. Koyunda olan bütün lezzetler, bir cağda toplandığı için çok güzel oluyor. Bir hayvanda olan but, antrikot, pirzola, kaburga hepsi bir cağda toplanıyor. Bu da cağ kebabının lezzetini artıyor. Erzurum'un en önemli lezzetinin dünyada 20'nci olması bizi mutlu etti. Cağ kebabı, hak ettiği yerde" diye konuştu.