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        Haberler Ekonomi Emlak Türkiye'de Kasım ayında en çok ve en az konut satılan şehirler belli oldu - Emlak Haberleri

        Kasım ayında en çok ve en az konut satılan şehirler belli oldu

        Kasım ayında Türkiye'de konut satışına ilişkin rakamlar belli oldu. En çok ve en az konutun satıldığı şehirler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 13:03 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:03
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        1

        TÜİK, Kasım 2023 için Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye'de en çok ve en az konut satılan iller de belli oldu. İşte, konut satışının 'en'leri...

        2

        İSTANBUL

        15 bin 187

        3

        ANKARA

        8 bin 250

        4

        İZMİR

        5 bin 105

        5

        ANTALYA

        5 bin 064

        6

        BURSA

        3 bin 449

        7

        MERSİN

        3 bin 035

        8

        GAZİANTEP

        2 bin 660

        9

        KONYA

        2 bin 374

        10

        BALIKESİR

        2 bin 211

        11

        TEKİRDAĞ

        2 bin 102

        12

        Konut satışında İstanbul önde gelirken, Kasım ayında en az konutun satıldığı iller de belirlendi. İşte, o şehirler...

        13

        ÇANKIRI

        155

        14

        BARTIN

        143

        15

        ARTVİN

        131

        16

        KARAMAN

        122

        17

        IĞDIR

        100

        18

        TUNCELİ

        91

        19

        BAYBURT

        74

        20

        GÜMÜŞHANE

        73

        21

        ARDAHAN

        57

        22

        HAKKARİ

        52

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