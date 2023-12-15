Kasım ayında en çok ve en az konut satılan şehirler belli oldu
Kasım ayında Türkiye'de konut satışına ilişkin rakamlar belli oldu. En çok ve en az konutun satıldığı şehirler ortaya çıktı.
TÜİK, Kasım 2023 için Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye'de en çok ve en az konut satılan iller de belli oldu. İşte, konut satışının 'en'leri...
İSTANBUL
15 bin 187
ANKARA
8 bin 250
İZMİR
5 bin 105
ANTALYA
5 bin 064
BURSA
3 bin 449
MERSİN
3 bin 035
GAZİANTEP
2 bin 660
KONYA
2 bin 374
BALIKESİR
2 bin 211
TEKİRDAĞ
2 bin 102
Konut satışında İstanbul önde gelirken, Kasım ayında en az konutun satıldığı iller de belirlendi. İşte, o şehirler...
ÇANKIRI
155
BARTIN
143
ARTVİN
131
KARAMAN
122
IĞDIR
100
TUNCELİ
91
BAYBURT
74
GÜMÜŞHANE
73
ARDAHAN
57