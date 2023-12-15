Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Teknoloji ve Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi

        Erciyes Teknopark tarafından yürütülen Bootcamp Erciyes Projesi kapsamında "Teknoloji ve Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "Teknoloji ve Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes Teknopark tarafından yürütülen Bootcamp Erciyes Projesi kapsamında "Teknoloji ve Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Erciyes Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, teknopark hizmet binasında gerçekleşen etkinliğe, Erciyes Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, Microsoft MVP ödüllü yazılım eğitmeni Ömer Çolakoğlu, BayGAMER kurucusu Umut Bayır ve bağımsız oyun geliştiricisi Selman Özkeçeci konuşmacı olarak katıldı.

        Konuşmaların ardından Erciyes Teknopark firmaları, yaklaşık 400 katılımcıyla birebir görüşerek iş ve staj için bilgi alışverişinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştird...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştird...
        Büyükkılıç, Kayseri'deki terör saldırısının yıl dönümü dolayısıyla mesaj ya...
        Büyükkılıç, Kayseri'deki terör saldırısının yıl dönümü dolayısıyla mesaj ya...
        Büyükşehir Belediyesinin kütüphanesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        Büyükşehir Belediyesinin kütüphanesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin çehresini değiştiriyor
        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin çehresini değiştiriyor
        Sarız ilçesine iki cemevi inşa edilecek
        Sarız ilçesine iki cemevi inşa edilecek
        Bebeğini çöp konteynerine atarak ölümüne neden olan kadına müebbet hapis ce...
        Bebeğini çöp konteynerine atarak ölümüne neden olan kadına müebbet hapis ce...