Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yılın son meclis toplantısı yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yılın son meclis toplantısı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 22 gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı.
Toplantıda, Kocasinan ve İncesu ilçe belediyelerine toplam 310 milyon liralık ek bütçe verilmesi de kararlaştırıldı.
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