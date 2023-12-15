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        Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim, Biden, İsveç ve İsrail mesajları

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim, Biden, İsveç ve İsrail mesajları

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayının sonuna doğru belediye başkan adaylarının açıklanacağını söyledi. Erdoğan, Biden ile görüşmesinde F-16, Gazze ve İsveç konularının değerlendirildiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:21
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Belediye başkan adayları: Pazar günü İstanbul'un kanaatlerini alacağız. Temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin adaylarını da açıklayabiliriz.

        Biden ile görüşmeler: Bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile ilgili gelişmeler teşkil etti. Bu konuda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunun, kongreye her türlü teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi. İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içinde olduğunu, İsveç'in teröre karşı yaklaşımını kontrol altına alsın. Gazze konusunu Sayın Biden ile ele aldık. Buraya sizin müdahil olmanız gerekir dedik. Elimiz kolumuz bağlı durmayız, elimizden geleni yapacağımızı söyledik.

        İsrail'in Gazze açıklaması: İsrail'den iyi niyet beklemek mümkün değil. Şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. İsrail bir yalnızlığa doğru gidiyor, İsrail'in bu yalnızlığı daha da artacak.

        Eurofighter alımı: Eurofighter'larla ilgili görüşmeler sürüyor. Temenni ederiz ki bu görüşmeler olumlu seyreder.

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