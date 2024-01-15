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        Kayseri ve Sivas'ta okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

        Kayseri ve Sivas'ta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:24 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:30
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        Kayseri ve Sivas'ta okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
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        Kayseri ve Sivas'ta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Melikgazi ilçesindeki Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda öğrenciler bayrak töreni öncesi okulun önünde sıraya girdi.

        Öğrenciler şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Okuldaki hafız öğrenciler daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        - Sivas

        Sivas'taki okullarda da şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Bayrak töreni öncesinde sıraya giren öğrenciler, daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        İzzettin Keykavus Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Yılmaz Şimşek de şehitler için düzenlenen saygı duruşu ve bayrak törenine katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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