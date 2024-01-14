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        Kayseri'de tabancanın kazara ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde, çocuğun oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 23:51 Güncelleme: 14.01.2024 - 23:56
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        Kayseri'de tabancanın kazara ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde, çocuğun oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki evlerinde, babasına ait ruhsatlı tabancayı oynamak amacıyla saklandığı yerden alan 10 yaşındaki Y.K, babası N.K. ve misafir M.A'nın yanına geldi.

        N.K'nın oğlunun elinden almak istediği tabanca kazara ateş aldı.

        Bunun sonucunda N.K. elinden, M.A. da bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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