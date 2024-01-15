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        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Antika Pazarı'nı ziyaret etti

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Antika Pazarı'nda tezgah açan esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:49
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        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Antika Pazarı'nı ziyaret etti
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Antika Pazarı'nda tezgah açan esnafı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk" sloganıyla her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarda, birbirinden kıymetli antika ürünler meraklılarıyla buluşuyor.

        Başkan Yalçın, pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla sohbet edip alışveriş yaptı.

        Pazarda tarihi ev eşyaları, radyo, gramofon ve plak gibi ürünler vatandaşların beğenisine sunuluyor.

        Galeri
        Galeri

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