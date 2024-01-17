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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, sanayi esnafı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sanayi esnafını ziyaret ederek talepleri dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:17
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, sanayi esnafı ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sanayi esnafını ziyaret ederek talepleri dinledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır'la Sanayi Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, esnafa misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

        Esnafın taleplerini dinlediklerini ve ilgili birimleri arayarak çözüm noktasında çalışmalar başlattıklarını belirten Büyükkılıç, "Sizlerin duasıyla çalışıyoruz. Uygulamalarımızla örnek olacağız. Allah bize lütfetmiş, hizmet edin diye fırsat vermiş. Biz de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın felsefesi bizim felsefemizdir." ifadesini kullandı.

        Odakır ise kendilerine her zaman destek veren Büyükkılıç'a teşekkür etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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