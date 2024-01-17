Kayseri Bilim Merkezi'nde "ilk Türk astronotun uzay yolculuğu" etkinliklerle kutlanıyor Kayseri Bilim Merkezi'nde, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayacak uzay yolculuğu dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kayseri Bilim Merkezi'nde, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayacak uzay yolculuğu dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden olan Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Hasan Polatkan İlkokulu öğrencileri, pipetle roket yapımı ve roket tangram atölyesine katıldı.

Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri ise uzman eğitimciler eşliğinde merkezdeki dev hortum, manyetik ayaklar, planetaryum, gezegen yörüngeleri gibi alanları gezerek bilgi aldı.

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy da öğrencilere "Nanoteknoloji ve uzay malzemeleri" hakkında seminer verdi.

Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu öğrencileri ise merkezde düzenlenen el fanı atölyesine katıldı.

Merkezde saat 21.00'de çeşitli atölyeler ve etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca uzay yolculuğunun başlaması dolayısıyla düzenlenecek tören, Kayseri Bilim Merkezi'nden izlenebilecek.