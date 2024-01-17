Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, yapımı tamamlanan kütüphaneyi inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapımı tamamlanan Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçede hayata geçirilen 15 kütüphaneyle gençlerin ihtiyacını giderdiklerini belirtti.

Akıl küpü kütüphane sayısının arttığını aktaran Palancıoğlu, yakında zamanda resmi açılışını yapacakları Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi'ni incelediklerini dile getirdi.

Taha Carım Caddesi üzerinde bulunan Tınaztepe Sosyal Tesisi içerisinde bulunan kütüphanenin 630 metrekarelik alanıyla geniş bir çalışma alanı sunduğunu ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İçindeki kafeterya bölümünde ise gençlerimiz dinlenecek, çay ve kahvelerini içebilecek. Kütüphanemiz kafeterya, grup çalışma odaları, sessiz ve yarı sesli çalışma bölümleri, üst katta yine çalışma bölümleriyle tüm öğrencilere hitap ediyor. Burada bir de çocuk kütüphanesi yaptık. Burası gayet nezih, temiz, sessiz bir ortam. Kitaplarımız gelmeye başladı. Amacımız, her mahallede bu tür kütüphanelerin sayısını artırmak. Burası mahallemize çok yakıştı. Hayırlı ve uğurlu olsun."