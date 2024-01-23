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        Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:33 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:34
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        Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, kentin önemli ticari merkezlerinden Yeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

        Burada çiçeklerle karşılaşan Büyükkılıç, esnafın taleplerini dinledi.

        Ziyarette Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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