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Yeni nesil paket servis çözümü olarak çalışmalar yürüten yerli girişim İletmen, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından 29 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı. Girişimin, yerel market, lokantalar ve e-ticaret sitelerine ürün servisi noktasında akıllı teslimat hizmeti sunduğu belirtildi.

İletmen'in, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarının yatırımıyla, önce İstanbul, ardından da ülke düzeyindeki büyümek istediği kaydedildi.

İletmen Kurucu Ortağı Özgür Duruöz, hedeflenen büyüme süreci için motive ve hazır olduklarını dile getirerek, bu yatırımla birlikte İletmen’in, sektöre hareket getirerek kendi ile beraber sektörü de büyüteceğine inandığını ifade etti.