Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kentsel dönüşüm kapsamında 1 milyon 875 bin TL destek: Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları, geri ödeme planı, başvuru

        Kentsel dönüşüm kapsamında 1 milyon 875 bin TL destek: İşte Yarısı Bizden Kampanyası detayları

        İstanbul'un tamamında devlet destekli kentsel dönüşüm projesi olan Yarısı Bizden Kampanyası sürüyor. Katılım için herhangi bir şartın aranmadığı kampanyada hak sahiplerine hibe, kredi ve taşınma desteği veriliyor. Geri ödemeler ise yeni yapının ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlayarak, 10 yıl vadeye bölünüyor. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, hibe ve kredi tutarı ne kadar? İşte, güncel bilgilerle Yarısı Bizden Kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 17:06 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 2023 yılında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyasına başvurular devam ediyor. Kampanyada her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Hak sahipleri geri ödemeye ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve ilk yıl faiz uygulanmıyor. İşte, Yarısı Bizden Kampanyasına dair tüm detaylar...

        2

        YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

        İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir. Hak sahipleri bazında herhangi bir kredi veya gelir notu aranmaz.

        3

        PROJENİN ÖN ŞARTLARI NELER?

        Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor.

        4

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Kampanyaya katılmak için e-Devlet başvurusu şartı aranmıyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

        5

        KAMPANYA KAPSAMINDA EV SAHİBİ VE KİRACILARA KAÇ TL DESTEK VERİLİYOR?

        Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.

        6

        GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

        İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.

        İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

        7

        ÖDEME HAK SAHİBİNE Mİ YÜKLENİCİYE Mİ YAPILIR?

        Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.

        8

        TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞAAT DESTEĞİ VERİYOR MU?

        Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak