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HaberlerGündem3. SayfaKimliğini kaybetti, binlerce TL borçlandı
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Kimliğini kaybeden temizlik işçisine borç şoku

İstanbul Arnavutköy’de kimliğinin de içinde olduğu cüzdanını kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü. Kimliğini kaybeden temizlik görevlisi adına şirket kuran dolandırıcılar, naylon fatura keserek binlerce TL’lik borcu talihsiz adamın üzerine yıktı

Kimliğini kaybetti, binlerce TL borçlandı
İHA

İstanbul'un Arnavutköy ihçesinde, cüzdanını düşüren temizlik işçisi, binlerce TL'lik borç ve batmış bir şirket sahibi oldu.

Olay, geçen aylarda Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Arnavutköy Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bilal Ersöz, sokakların temizliğini yaptığı esnada içinde kimliği olan cüzdanını kaybetti. Cüzdanı kaybolan temizlik işçisi, daha sonra karakola giderek kimliğinin kaybolduğunu bildirdi. Aylar sonra kapısına gelen tebligat ile şok olan Bilal Ersöz, üzerine açılan bir şirket ve şirkete ait binlerce TL’lik borç batağı ile karşı karşıya kaldı.

Kimliğini kaybettikten sonra hayatı kabusa dönen Bilal Ersöz, "2017’den 2019'a kadar Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma temizlik işlerinde Hadımköy bölgesinde çalışıyordum. 2019 döneminde kimliğimi kaybettim. Kayıp ilanı verdim ve emniyetten tutanak tutturdum. Bir ay sonra Nüfus Müdürlüğüne gidip kimlik başvurusu yaptım ve bir buçuk ay sonra yeni kimliğimi teslim aldım. O dönemde benim adıma şirket kurulmuş ve kimler tarafından kurulduğunu bilmiyorum. Kimlik kimin eline geçti, kimler tarafından şirket kuruldu bilemiyoruz" dedi.

'NE OLUR BİRİSİ BANA YARDIM ETSİN'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen tebligat ile ne olduğunu öğrendim ve müfettişimize, 'Biz böyle bir şirket kurmadık. Ben bundan önce de Arnavutköy Belediyesinde çalışıyordum, kimliğimi kaybettim, tutanağımızı da tuttuk' dedim. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum. Müfettişlere sorduğumda bu nasıl olmuş diye, şirketin açılış tarihinden kapanış tarihine kadar olan her şeyi gösterdiler bana. Bir dünya borç çıktı. Adıma binlerce TL’lik naylon fatura kesilmiş. Ben zor durumdayım, çocuklarım, ailem zor durumdayız. Benim bu borcu ödeyecek inanın durumum yok. Ne olur birisi bana yardım etsin” dedi.

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