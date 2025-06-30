Kira zammı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz'da kira artış oranı yüzde kaç olacak?

2025 TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira kontratı temmuz ayında son bulacak olan konut ve iş yeri kiracılarının beklediği kira zam oranının duyurulacağı tarih 3 Temmuz Perşembe. TÜİK tarafından enflasyon rakamları perşembe günü saat 10:00'da ilan edilecek.

Geçtiğimiz sene temmuz ayında yüzde 25 kira zammı sınırı kalmıştı. Buna göre o tarihten bu yana kiracılar güncel TÜFE verilerine göre kira ödemesi yapıyor.

Mayıs rakamlarının belli olmasıyla haziran ayı kira artış oranı 45,80 olarak uygulandı. 12 aylık TÜFE verisi yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı.