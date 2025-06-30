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        Haberler Bilgi Ekonomi Kira zammı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz’da kira artış oranı yüzde kaç olacak?

        Kira zammı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz'da kira artış oranı yüzde kaç olacak?

        TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası kira zammı gündeme gelecek. Hem konut hem de iş yeri 2025 kira zammı ve sözleşmelere uygulanacak zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte belli olacak. Peki Kira zammı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz'da kira artış oranı yüzde kaç olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:19
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        Ev sahibi ve kiracılar, temmuz ayı kira artış oranı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevirdi. Bilindiği gibi kira artış oranı hesaplaması, 12 aylık TÜFE verisi ortalamasına göre belirlenmektedir. Peki Kira zammı ne zaman açıklanacak, Temmuz’da kira artış oranı yüzde kaç olacak?

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        2025 TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kira kontratı temmuz ayında son bulacak olan konut ve iş yeri kiracılarının beklediği kira zam oranının duyurulacağı tarih 3 Temmuz Perşembe. TÜİK tarafından enflasyon rakamları perşembe günü saat 10:00'da ilan edilecek.

        Geçtiğimiz sene temmuz ayında yüzde 25 kira zammı sınırı kalmıştı. Buna göre o tarihten bu yana kiracılar güncel TÜFE verilerine göre kira ödemesi yapıyor.

        Mayıs rakamlarının belli olmasıyla haziran ayı kira artış oranı 45,80 olarak uygulandı. 12 aylık TÜFE verisi yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı.

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        HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

        Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

        Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve haziran ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.

        Buna göre; Haziran ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 45,80 olarak açıklanmasının ardından yüzde 45,80 olarak uygulanacak.

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