Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele sürüyor

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda tarih eser niteliğinde objeler ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:12 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda tarih eser niteliğinde objeler ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19-25 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı adreslerde ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 22 litre kaçak etil alkol, 77,5 kilogram tütün, gümrük kaçağı 24 parfüm, 2 litre kaçak alkol, 250 gram alkol kiti ve tarihi eser niteliğinde 5 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi, 2023 yılında 846 olaya müdahale etti
        Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi, 2023 yılında 846 olaya müdahale etti
        Kırıkkale'de polis, 2 akrabayı dolandırılmaktan kurtardı
        Kırıkkale'de polis, 2 akrabayı dolandırılmaktan kurtardı
        Kırıkkale'de iki akraba, polisin takibiyle dolandırılmaktan kurtuldu
        Kırıkkale'de iki akraba, polisin takibiyle dolandırılmaktan kurtuldu
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi şubat ayında yapılacak
        Kırıkkale Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi şubat ayında yapılacak