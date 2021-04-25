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KIRIKKALE
KIRIKKALE İLİ TÜM HABERLERİ
1,5 aylık karısını öldüren 75 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı
25 Nisan 2021 Pazar, 21:17 İHA

1,5 aylık karısını öldüren 75 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı
1,5 aylık eşini öldüren 75 yaşındaki koca adliyede/ Ek fotoğraf
25 Nisan 2021 Pazar, 21:00 DHA

1,5 aylık eşini öldüren 75 yaşındaki koca adliyede/ Ek fotoğraf
1,5 aylık eşini öldüren 75 yaşındaki koca adliyede (2)
25 Nisan 2021 Pazar, 21:00 DHA

1,5 aylık eşini öldüren 75 yaşındaki koca adliyede (2)
1,5 aylık eşini öldüren 75 yaşındaki koca adliyede
25 Nisan 2021 Pazar, 19:00 DHA

1,5 aylık eşini öldüren 75 yaşındaki koca adliyede
Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren şahıs gazetecileri ölümle tehdit etti Adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna zanlı, "Kadın cinayeti diye değil, pislik temizleme diye yazın. Bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi Cinayetin ardından yangın süsü vermeye çalıştı
25 Nisan 2021 Pazar, 17:00 İHA

Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren şahıs gazetecileri ölümle tehdit etti Adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna zanlı, "Kadın cinayeti diye değil, pislik temizleme diye yazın. Bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi Cinayetin ardından yangın süsü vermeye çalıştı
Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi
25 Nisan 2021 Pazar, 04:00 DHA

Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi
Cinnet getiren koca dehşet saçtı: Karısını öldürüp, evini ve otomobilini ateşe verdi
25 Nisan 2021 Pazar, 03:00 İHA

Cinnet getiren koca dehşet saçtı: Karısını öldürüp, evini ve otomobilini ateşe verdi
Koronavirüse rağmen kahvede oyuna 62 bin TL ceza
24 Nisan 2021 Cumartesi, 14:00 DHA

Koronavirüse rağmen kahvede oyuna 62 bin TL ceza
Kısıtlama ihlali yapan kahvehaneye kumar baskını: 10 kişiye 68 bin 750 lira ceza
24 Nisan 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Kısıtlama ihlali yapan kahvehaneye kumar baskını: 10 kişiye 68 bin 750 lira ceza
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Kırıkkale'de "HES kodu" denetimi
24 Nisan 2021 Cumartesi, 01:00 İHA

Kırıkkale'de "HES kodu" denetimi
Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu
24 Nisan 2021 Cumartesi, 01:00 İHA

Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu
Kırıkkale'de TIR dorsesi üzerinde '23 Nisan' coşkusu
24 Nisan 2021 Cumartesi, 02:00 DHA

Kırıkkale'de TIR dorsesi üzerinde '23 Nisan' coşkusu
Evlerinde olan çocuklar sesi duyunca camlara koştu Kırıkkale'de "23 Nisan korteji"
23 Nisan 2021 Cuma, 15:00 İHA

Evlerinde olan çocuklar sesi duyunca camlara koştu Kırıkkale'de "23 Nisan korteji"
CHP'li Nazlıaka, Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti
22 Nisan 2021 Perşembe, 21:00 DHA

CHP'li Nazlıaka, Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti
Kırıkkale'de hafif ticari araç, takla attı: 7 yaralı
22 Nisan 2021 Perşembe, 19:00 DHA

Kırıkkale'de hafif ticari araç, takla attı: 7 yaralı
Hafif ticari araç takla attı: 7 yaralı
22 Nisan 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Hafif ticari araç takla attı: 7 yaralı
Kırıkkale'de zabıta ekipleri miniklerin '23 Nisan' gösterisine eşlik etti Başkan Türkyılmaz'dan anaokulu çocuklarına sürpriz
22 Nisan 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Kırıkkale'de zabıta ekipleri miniklerin '23 Nisan' gösterisine eşlik etti Başkan Türkyılmaz'dan anaokulu çocuklarına sürpriz
Kazada yaralanan polis, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
22 Nisan 2021 Perşembe, 15:00 DHA

Kazada yaralanan polis, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Kırıkkale'de 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
22 Nisan 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Kırıkkale'de 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
22 Nisan 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı Kırıkkale’ye uyuşturucu sevkini organize eden örgüte ağır darbe
22 Nisan 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı Kırıkkale’ye uyuşturucu sevkini organize eden örgüte ağır darbe
BioNTech ve Sinovac aşısına talepler yüksek seviyede Kırıkkale’de vatandaşlar iftar sonrası aşı oluyor İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş: "BioNTech ve Sinovac aşısında da vatandaşlarımızın talepleri yüksek seviyede" "Sinovac veya BioNTech aşısı olmak yönünde bir ayrım yapmak çok önemli değil. Önemli olan aşıya ulaşım sağlamak"
22 Nisan 2021 Perşembe, 02:00 İHA

BioNTech ve Sinovac aşısına talepler yüksek seviyede Kırıkkale’de vatandaşlar iftar sonrası aşı oluyor İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş: "BioNTech ve Sinovac aşısında da vatandaşlarımızın talepleri yüksek seviyede" "Sinovac veya BioNTech aşısı olmak yönünde bir ayrım yapmak çok önemli değil. Önemli olan aşıya ulaşım sağlamak"
Vali Sezer, Balışeyh ilçesinde incelemede bulundu
21 Nisan 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Vali Sezer, Balışeyh ilçesinde incelemede bulundu
Ortalık bir anda karıştı, tekme tokat kavga ettiler
21 Nisan 2021 Çarşamba, 11:00 İHA

Ortalık bir anda karıştı, tekme tokat kavga ettiler
Covid-19 testi pozitif olan avukat bürosunda çalışırken yakalandı
21 Nisan 2021 Çarşamba, 11:00 İHA

Covid-19 testi pozitif olan avukat bürosunda çalışırken yakalandı
Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
20 Nisan 2021 Salı, 14:00 İHA

Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
20 Nisan 2021 Salı, 14:00 İHA

Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
Kırıkkale'de ilk üç ayda bin 101 kişi işe yerleşti
20 Nisan 2021 Salı, 13:00 İHA

Kırıkkale'de ilk üç ayda bin 101 kişi işe yerleşti
Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
20 Nisan 2021 Salı, 12:00 İHA

Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
Kırıkkale'de aranan 4 hükümlü yakalandı
20 Nisan 2021 Salı, 12:00 İHA

Kırıkkale'de aranan 4 hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu
19 Nisan 2021 Pazartesi, 13:00 İHA

Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu
Kırıkkale Nüfus Müdürlüğünden fazla mesai kararı
19 Nisan 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

Kırıkkale Nüfus Müdürlüğünden fazla mesai kararı
58 saatlik kısıtlamada 89 bin liralık ceza
19 Nisan 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

58 saatlik kısıtlamada 89 bin liralık ceza