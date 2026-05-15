Keskin Belediye Başkanı Cönger ve bir müteahhidin "rüşvet" iddiasıyla yargılanması sürdü

Kırıkkale'de "rüşvet" iddiasıyla haklarında dava açılan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve bir müteahhidin yargılanmasına devam edildi.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan M.Y. ile avukatları hazır bulundu. Cönger ise duruşmaya katılmadı.



Cönger'in avukatı, müvekkilinin heyet hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayette bulunduğunu belirtti.



Mahkeme heyetinin, müvekkille husumeti bulunduğunu iddia eden avukat, bu nedenle heyetin dosyadan el çekmesini istedi.



Yeniden reddi hakim talebinde bulunan avukat, dosyanın 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti.



Sanık avukatlarının talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında rüşvet iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

