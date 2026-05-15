Bahşılı'da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Fidan Bozkır, bugün kıymetli çiftçilerle bir araya geldiklerini söyledi.





Emek ve gayretle çalışarak ülke ekonomisine değer katan çiftçilerinin gününü kutlayan Bozkır, "Rabbim bolluk ve bereketle geçen bir yıl nasip etsin. Katılımızdan dolayı teşekkür ederim." dedi.



Bozkır, daha sonra aronya fidanı hediye ettiği çiftçilerin talep ve önerilerini dinlendi.



Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.







