Bahşılı'da kurbanlık denetimi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Kulu kara yolunda denetim yaptı. Ekipler, denetimde Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan sevk, nakil belgeleri, kulak küpesi, veteriner sağlık raporlarını kontrol etti. Denetimlerde, kurallara uymayanlara idari yaptırım cezası uygulanacağı belirtildi.​​​​​​​

