Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. B.B. idaresindeki 71 FH 344 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doğanay Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan araçtaki H.B, M.B. ve A.B, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

