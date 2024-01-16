Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

M.İ'nin (27) kullandığı 40 BB 794 plakalı otomobil, Kırşehir-Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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