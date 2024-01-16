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        Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:21
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        Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        M.İ'nin (27) kullandığı 40 BB 794 plakalı otomobil, Kırşehir-Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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