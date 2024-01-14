Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de esnaflara yeni fiyat listesi uygulaması uyarısı

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) ile Ticaret ve Sanayi Odası, esnafa yeni fiyat listesi uygulaması konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de esnaflara yeni fiyat listesi uygulaması uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) ile Ticaret ve Sanayi Odası, esnafa yeni fiyat listesi uygulaması konusunda uyarıda bulundu.

        Kırşehir ESOB'dan yapılan yazılı açıklamada, yürürlüğe giren yeni düzenleme hatırlatılarak, yeme içme hizmeti sunulan iş yerlerinde tarife ve fiyat listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görebilecek ve okuyabilecek yerlere konulması gerektiği belirtildi.

        Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamada ise tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri şekilde oluşturulabileceği aktarıldı.

        Açıklamada, "Kafe, restoran ve lokanta sahibi işletme sahiplerinin kapı girişi ve ödeme noktalarına okunabilir fiyat listesi koymaları gerekmektedir. Değerli üyelerimiz, cezai duruma düşmemek adına kurallara uymanız önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"

        Benzer Haberler

        Cacabey Gençlik Merkezinde 4 binden fazla genç müzik eğitimi aldı
        Cacabey Gençlik Merkezinde 4 binden fazla genç müzik eğitimi aldı
        Miras tartışmasında kardeşini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezas...
        Miras tartışmasında kardeşini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezas...
        Kırşehir Valisi Buhara, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Kırşehir Valisi Buhara, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Kırşehir'de tarımsal eğitim ve öğretimin 178. yıl dönümü kutlandı
        Kırşehir'de tarımsal eğitim ve öğretimin 178. yıl dönümü kutlandı
        Kırşehir'de tıp fakültesi öğrencilerine afet farkındalığı ve yangın eğitimi
        Kırşehir'de tıp fakültesi öğrencilerine afet farkındalığı ve yangın eğitimi
        Kırşehir'de, 'Sibergöz-12' operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyede (2)
        Kırşehir'de, 'Sibergöz-12' operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyede (2)