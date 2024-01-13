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        Kırşehir Valisi Buhara, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Konya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:56
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        Kırşehir Valisi Buhara, Konya'da ziyaretlerde bulundu
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Konya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara ilk olarak Konya Valiliğini ziyaret etti.

        Konya Valisi Vahdettin Özkan ile görüşen Buhara ardından Aselsan Konya yerleşkesinde Genel Müdür Bülent Işık'tan bilgi alarak, incelemelerde bulundu.

        Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına geçen Vali Buhara, KOP Başkanı Murat Karakoyunlu ile görüştü.

        Buhara ve Karakoyunlu, Kırşehir'den daire amirlerinin de katılımıyla toplantı yaparak, Kırşehir'de devam eden ve yapılacak projeleri değerlendirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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