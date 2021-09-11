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YEREL HABERLER
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR İLİ TÜM HABERLERİ
Ömer Ali Öz: "Referans noktamız, Anadolu’yu kılıç hakkıyla fethedip vatan yapan müslüman Türklerdir"
11 Eylül 2021 Cumartesi, 16:00 İHA

Ömer Ali Öz: "Referans noktamız, Anadolu’yu kılıç hakkıyla fethedip vatan yapan müslüman Türklerdir"
Kazada ölen aynı aileden 3 kişi, göz muayenesine gidiyormuş/ Ek Fotoğraflar
11 Eylül 2021 Cumartesi, 16:00 DHA

Kazada ölen aynı aileden 3 kişi, göz muayenesine gidiyormuş/ Ek Fotoğraflar
Ahi Esnafı, kutlamalara davet edildi
11 Eylül 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Ahi Esnafı, kutlamalara davet edildi
Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı
11 Eylül 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Ak Parti İl Başkanı Ünsal, gazetecilerle buluştu
11 Eylül 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

Ak Parti İl Başkanı Ünsal, gazetecilerle buluştu
6 kişinin öldüğü kazanın ardından Kırşehirli ailenin evinde yas hakim
10 Eylül 2021 Cuma, 18:00 İHA

6 kişinin öldüğü kazanın ardından Kırşehirli ailenin evinde yas hakim
Vali Akın'dan Ahilik Kutlamalarına davet
10 Eylül 2021 Cuma, 13:00 İHA

Vali Akın'dan Ahilik Kutlamalarına davet
Kırşehir'de inşaat malzemesi hırsızları tutuklandı
10 Eylül 2021 Cuma, 10:00 İHA

Kırşehir'de inşaat malzemesi hırsızları tutuklandı
Kırşehir, Ahilik Haftası kutlamalarına hazırlanıyor
09 Eylül 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Kırşehir, Ahilik Haftası kutlamalarına hazırlanıyor
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Namaz Vakitleri KIRŞEHİR Namaz Vakitleri
Hirfanlı Barajı'nda sular kuraklığın etkisiyle çekildi
09 Eylül 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Hirfanlı Barajı'nda sular kuraklığın etkisiyle çekildi
Evi yanan aileye 'Ahi' dayanışması ile destek
08 Eylül 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Evi yanan aileye 'Ahi' dayanışması ile destek
Kırşehirli abdallar: "Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi" Abdallardan, destek teşekkürü
07 Eylül 2021 Salı, 16:00 İHA

Kırşehirli abdallar: "Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi" Abdallardan, destek teşekkürü
UNESCO Müzik Şehri Kırşehir’in logosu belli oldu En iyi logo tasarımcısı 10 bin lira ödül aldı Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Şehre katkı sunan herkesin yanında olmaya çalışıyoruz”
07 Eylül 2021 Salı, 11:00 İHA

UNESCO Müzik Şehri Kırşehir’in logosu belli oldu En iyi logo tasarımcısı 10 bin lira ödül aldı Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Şehre katkı sunan herkesin yanında olmaya çalışıyoruz”
Kırşehir'de ilk okul zili çaldı İl Milli Eğitim Müdürü Alpaslan: "Toprak susuz, ağaç yapraksız, okulda öğrencisiz olmaz"
06 Eylül 2021 Pazartesi, 17:00 İHA

Kırşehir'de ilk okul zili çaldı İl Milli Eğitim Müdürü Alpaslan: "Toprak susuz, ağaç yapraksız, okulda öğrencisiz olmaz"
Ayakkabı boyacıları çocukluklarındaki işe döndü Çocukken boyacılık yapan işçi emeklileri yıllar sonra yeniden ellerine boya sandığı aldı
06 Eylül 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

Ayakkabı boyacıları çocukluklarındaki işe döndü Çocukken boyacılık yapan işçi emeklileri yıllar sonra yeniden ellerine boya sandığı aldı
MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürüyor”
06 Eylül 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürüyor”
AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Her yıl yeni okullar ve öğretmeler eğitim alanında yerini almakta"
06 Eylül 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Her yıl yeni okullar ve öğretmeler eğitim alanında yerini almakta"
Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Buruk bir yılın ardından öğrenci ve veli heyecanlı"
06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:00 İHA

Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Buruk bir yılın ardından öğrenci ve veli heyecanlı"
Vali İbrahim Akın: "Yeni bir eğitim-öğretim yılı heyecanı yaşıyoruz"
06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:00 İHA

Vali İbrahim Akın: "Yeni bir eğitim-öğretim yılı heyecanı yaşıyoruz"
Eşinin silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti
05 Eylül 2021 Pazar, 21:00 İHA

Eşinin silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti
Okçular, Kırşehir'de yarışıyor
04 Eylül 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Okçular, Kırşehir'de yarışıyor

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