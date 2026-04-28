Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yapan 8 zanlı gözaltına alındı.





İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma yaptı.



İlçedeki kırsal alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.Ş, M.A.Ç, İ.O.Y, O.K, M.U, O.G, Ş.T. ve Y.D'yi suçüstü yakaladı.



Kazıda kullanılan dalgıç motor, elektrikli delici, 45 metre uzunluğunda su tahliye borusu, 4 litre benzin, kazma, kürek, keser ve kırıcı ekipmanlarına el konuldu.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

