        Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yapan 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 10:34 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma yaptı.

        İlçedeki kırsal alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.Ş, M.A.Ç, İ.O.Y, O.K, M.U, O.G, Ş.T. ve Y.D'yi suçüstü yakaladı.

        Kazıda kullanılan dalgıç motor, elektrikli delici, 45 metre uzunluğunda su tahliye borusu, 4 litre benzin, kazma, kürek, keser ve kırıcı ekipmanlarına el konuldu.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 19. Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi başladı
        Kırşehir'de 19. Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi başladı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        İkamete operasyon: Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
        İkamete operasyon: Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
        Kırşehir, "Su Verimliliği Seferberliği" yarışmasında Türkiye birincisi oldu
        Kırşehir, "Su Verimliliği Seferberliği" yarışmasında Türkiye birincisi oldu
        Kırşehir'de silah ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de silah ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı