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        Kırşehir'de 40 vatandaş umreye uğurlandı

        Kırşehir'de 40 vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:24
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        Kırşehir'de 40 vatandaş umreye uğurlandı
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        Kırşehir'de 40 vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye uğurlandı.

        Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 40 kişilik umre kafilesi için Cacabey Camisi yanında program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve salavatların okunduğu programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, üç ayların ilki olan Recep ayında 40 vatandaşı umre için kutsal topraklara uğurladıklarını belirtti.

        Tecrübeli din görevlileriyle birlikte vatandaşları yolcu ettiklerini vurgulayan Tekin, "Sizlerden o mübarek ve duaların kabul olduğu topraklarda başta şehitlerimiz, mazlum Filistin ve Gazze ile İslam alemi için dua istiyoruz. Allah makbul bir umre nasip etsin ve hayırla gidip, sağ salim dönün İnşallah." ifadelerini kullandı.

        Tekin'in konuşmasının ardından vatandaşlar uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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