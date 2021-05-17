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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: 'Kızımı öldürdüm' diyerek teslim oldu! - Haberler
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İzmir'de korkunç olay! 'Kızımı öldürdüm' diyerek polise teslim oldu!

İzmir'de korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Buca ilçesinde Zeynep V. (29) evlerinde boğularak öldürüldü. Olay ardından genç kızın annesi A.V. polise gidip "Kızımı boğarak öldürdüm" diyerek teslim oldu. Zeynep V.´nin babası ve kardeşi de gözaltına alındı

SON DAKİKA: 'Kızımı öldürdüm' diyerek teslim oldu! - Haberler
'Kızımı öldürdüm' diyerek teslim oldu!
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DHA

Olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden A.V., kızı Zeynep V.'yi boğarak öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine A.V.'nin evine sağlık ekibiyle ile giden polis ekipleri, Zeynep V.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. A.V. gözaltına alındı. Sağlık ekiplerini yaptıkları incelemede, Zeynep V.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep V.'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Polis, Zeynep V.'nin babası S.V. ile kardeşi Ö.V.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, A.V'nin tartıştığı kızı Zeynep´i boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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