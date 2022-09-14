İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali’nin 2007 yılından bu yana sponsorluğunu üstlenen Koç Holding,ülkemizde sanat ortamının gelişimine destek olurken, kültür ve sanatın başta gençler olmak üzere herkes için erişilebilir olması hedefini, her yıl daha yüksek noktalara taşıyor. 2007 – 2026 İstanbul Bienali sponsorluğunu, 2036 yılına kadar uzatan Koç Holding, bu yıl Bienal’i “Sanatla Değiş, Dünyayı Dönüştür” söylemine sahip olan filmiyle karşılıyor.

Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Güncel Sanat Projeleri ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer ve Koç Holding Kurumsal Marka ve Sponsorluklar Koordinatörü Okyar Tuncel’in katıldığı basın toplantısında, Koç Holding’in 17. İstanbul Bienali iletişim kampanyası kapsamında hazırladığı reklam filmi ilk kez yayınlandı.

Arter Kurucu Direktörü ve Vehbi Koç Vakfı Kültür Sanat Danışmanı Melih Fereli toplantının açılışında yaptığı konuşmada İstanbul Bienali’nin büyük emek ve gayretle kurumsallaşarak bugünlere geldiğini belirtti. Fereli, “Sanata destek verme ihtiyacını çok derinden hissediyoruz. Bu üç kurum bugün dayanışma içerisinde karşınızda yer alıyor ve bu desteğin bir yansıması olarak önemli bir platformu temsil ettiğimize inanıyorum. Hepinizi görmekten son derece mutluyum ve hepinize müteşekkirim” dedi.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ise konuşmasında, Koç Holding'in, İstanbul Bienali sponsorluğunu 10 yıl daha uzatarak kültür sanat alanında en uzun süreli sponsorluk desteği veren kurum olduğunu belirtip ekledi: "İlk düzenlenmeye başlandığı 1987 yılından bu yana, soru soran, merak eden, içinde bulunduğumuz dünyanın sorunlarını masaya yatıran ve sanatçıları, izleyicileri kucaklamaya çalışan İstanbul Bienali, Koç Topluluğu’nun giderek büyüyen desteğiyle güvenli ve cesur adımlar atmaya devam edecek.”

Soldan sağa: Görgün Taner, Melih Fereli, Bige Öner, Okyar Tuncel

İKSV ile iş birliklerini başlattıkları ilk yıllarda 90 binlerde olan Bienal ziyaretçi sayısının her yıl artarak 500 binlere kadar ulaştığını görmekten mutluluk duyduklarını belirten Koç Holding Kurumsal Marka ve Sponsorluklar Koordinatörü Okyar Tuncel, İstanbul Bienali’nin Koç Holding’in kurumsal desteğiyle ücretsiz ziyaret edilebildiğini vurguladı. Okyar Tuncel, “Dün İstanbul Bienali’nin açılışı vesilesiyle düzenlenen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Koç’un duyurmuş olduğu güzel haberi ben de burada tekrarlamak isterim. 2007-2026 yılları arasını kapsayan İstanbul Bienali sponsorluğumuzu 20 yıldan 30 yıla uzatarak 2036 yılına dek sürdürme kararı aldık. Ülkemizin bu en uzun soluklu kültür sanat sponsorluğu ile çağdaş sanatın çok daha geniş kitlelere ulaşacağına, ziyaretçi sayısının daha da ileriye taşınacağına inanıyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bienalin bu yıl üzerinde durduğu iki önemli kavramın özen ve dayanışma olduğunu belirten Okyar Tuncel, “17. İstanbul Bienali’nin iletişim çalışmaları kapsamında hazırladığımız reklam filmimizde sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücüne dikkat çekiyoruz. Sanatın bireyler üzerinde yarattığı bu etki ile bizlere daha iyiye yönelik ilham sunduğunu ve dünyayı dönüştürecek gücü kendimizde bulmamıza vesile olduğunu anlatmak istedik. Zira, 17. İstanbul Bienali’nde dünyaya sanatın gözünden bakıp umutta birleşebiliriz” ifadelerini kullandı.

Koç Holding’in 17. İstanbul Bienali’ne özel hazırladığı iletişim kampanyası “Sanatla Değiş, Dünyayı Dönüştür” derken; kampanyaya özel hazırlanan film Koç Holding sosyal medya kanallarından izlenebiliyor.

17. İstanbul Bienali sergi mekânlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz