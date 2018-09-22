Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde yaşayan 45 yaşındaki İ. D., lise birinci sınıfa giden oğlunun okul kıyafetini alamadı. 14 yaşındaki M.D. ilk gün okul kıyafeti olmadan okula gitti. Okul kıyafeti olmadığı için okuldan geri gönderilen M.D. yoklama defterinde yok yazıldı.

EVDE AİLESİNE ANLATTI

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, eve gelen M.D. durumu evde ailesine anlattı. Baba İ. D. duruma çok üzülerek ağlamaya başladı ve eşi Hafize D.’ye, “Ben oğluma okul kıyafeti alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” dedi. İ. D., bu konuşmadan iki gün sonra (Perşembe) evinin banyosunda kendini iple asarak intihar etti.

CEBİNDEN 20 LİRA ÇIKTI

Eşini banyoda asılı gören H. D. durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri İ. D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İ. D.'nin pantolonundan 20 lira çıkarken, olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

EŞİM ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ

Habertürk’e konuşan H. D., “Oğlum okuldan geldi. Yüzü asıktı. Ne oldu diye sorduk. O da okul kıyafeti olmadığı için derse alınmadığını söyledi. Eşim bu duruma çok üzüldü. “Ben oğluma okul kıyafeti alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” dedi. Gece bizi erkenden yatırdı. Sabaha kalktığımda banyoda asılı halde buldum” dedi.

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