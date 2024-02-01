Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan bir kişi 7 kişiyi rehin almıştı. Saatler süren çalışmaların ardından saldırgan etkisiz hale getirildi. 7 işçi kurtarıldı.

Başarılı tamamlanan operasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, "Amacımız kardeşlerimizi sağ salim oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreci, kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımız, olabilecek tüm bağlantılarıyla değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdik ve daha sonra da rehinelere zarar vermeksizin küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik. Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Kardeşlerimizin her birinin sağlık durumu iyi. Biz olay esnasına içerdeydik. Rehinelerin hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biz Türkiye'nin huzurundan ve güvenliğinden yanayız. Bu tür davranışları sergileyen herkesin karşısında önce biliyorsunuz hukuk işler. Güvenlik güçlerimiz üzerlerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmiştir" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, başarılı şekilde tamamlanan rehine operasyonunun detaylarını paylaştı. Yavuz, şüphelinin 2 silahı ve üzerinde de düzenek bulunduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi" dedi.

İHTİYAÇ İÇİN DIŞARI ÇIKINCA OPERASYON BAŞLADI

Operasyonun detaylarını paylaşan Vali Yavuz, "İhtiyaç için dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Alternatif bir takım çalışmalar yapmıştık. Hareket tarzını bir kez daha değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere zarar gelmeyeceğini anladığımız anda gerekeni yaptık. 2 silahı vardı. Üzerinde de düzenekler mevcuttu. Dolayısıyla bizler bu konuda hassas davranırız. Her ihtimali değerlendiririz. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi, tahkikatın detaylarını çalışacaklar" diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz, şahsın içeride ateş edip etmediği sorusuna ise "Bizim operasyonumuzda herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi. Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi" şeklinde yanıt verdi.

NELER OLDU?

DHA'nın haberine göre Gebze'de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G'ye ait fabrikanın ana binasına girdi.

Saatler süren krizde saldırganın isminin İbrahim Y. olduğu belirlendi. Rehine krizi yaşanırken, saldırgan sosyal medyadan yayınlar yaptı.

İbrahim Y. paylaşımında, "Kimsenin söylediğinin umurumda olmadığının farkındasınızdır umarım. İster deli, ister terörist, isterse hain olsun. O kapının açılacağına inanmıştım" ifadelerini kullandı.

Saldırganın bir diğer paylaşımında da rehinelerden birinin doğum gününün kutlanmasıyla ilgili, "Her ölüm, bir doğuma gebedir. Barışın doğumu ve barışın kapılarının açılması umuduyla" ifadeleri yer aldı.