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        Park halindeki 35 aracın camlarını kıran şüpheli adliyede

        KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde, ağabeyiyle tartıştıktan sonra açık otoparkta park halinde bulunan 35 aracın camlarını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan F.A., adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:55
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        Park halindeki 35 aracın camlarını kıran şüpheli adliyede
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        KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde, ağabeyiyle tartıştıktan sonra açık otoparkta park halinde bulunan 35 aracın camlarını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan F.A., adliyeye sevk edildi.

        Olay, 20 Aralık'ta akşam saatlerinde İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi´nde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait açık otoparkta meydana geldi. Ağabeyiyle tartıştıktan sonra otoparka gelen F.A., eline aldığı parke taşıyla, park halinde bulunan 35 aracın camlarını kırdı. F.A., daha sonra otoparktan uzaklaştı. Otoparka gelen vatandaşlar araçlarının camının kırıldığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camları kırılan araçlarla ilgili hasar tespit tutanağı tuttu. Araçlarının camları kırılan kişiler F.A.'dan şikayetçi oldu. F.A., dün polis tarafından yakalandı. F.A., emniyetteki sorgusunda, olay anında alkol ya da uyuşturucu etkisinde olmadığını, ağabeyiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdiğini ve bu sinirle araçların camlarını kırdığını söyledi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan F.A., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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