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        Kocaeli'de 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan kuyumcu serbest bırakıldı

        Kocaeli'de altınlarını aldığı 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 22:25 Güncelleme: 21.12.2023 - 22:25
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        Kocaeli'de 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan kuyumcu serbest bırakıldı
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        Kocaeli'de altınlarını aldığı 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde 12 kişiden çeşitli bahanelerle 3.5 milyon lira değerinde altın alarak bu kişileri dolandırdığı iddia edilen kuyumcu S.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        S.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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