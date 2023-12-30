Piyasa değeri 1 milyon TL olan kaçak içki ele geçirildi
KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki ele geçirildi.
KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi´ndeki bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki, 1000 boş içki şişesi, 4 bin sahte bandrol ve suçtan elde edildiği düşünülen 33 bin 160 TL ele geçirildi.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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