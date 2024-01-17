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        Kocaeli'yi "sis denizi" kapladı

        Kocaeli'de sis, şehrin üzerini kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:09
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        Kocaeli'yi "sis denizi" kapladı
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        Kocaeli'de sis, şehrin üzerini kapladı.

        Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi. Şehrin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı.

        Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye gitmek isteyenler, sisin içinden geçerek bölgeye ulaştı.

        Samanlı Dağları'nın eteklerine bakanlar, karlı dağların ardındaki İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün "sis denizi"yle kaplandığını gözlemledi.

        Bazı kişiler, manzarayı fotoğraf çekerek kayıt altına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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