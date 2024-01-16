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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 21:24 Güncelleme: 16.01.2024 - 21:31
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gölcük ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

        Zanlıların ikamet ve üstlerinde 2 kilo 181 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 1 gram esrar, 102 uyuşturucu hap, 6 sentetik ecza, 3 tabanca, 8 fişek, 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 850 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, D.A, F.K. ve S.Ç. tutuklandı, K.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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