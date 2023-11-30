Kocaeli'de kamyonetin çarptığı yaya öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi Atakan Sokak'ta Z.Ç. idaresindeki 16 BHL 69 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada yayaya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı, sağlık personelince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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