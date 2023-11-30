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        Kocaeli'de kamyonetin çarptığı yaya öldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:38
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        Kocaeli'de kamyonetin çarptığı yaya öldü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Barbaros Mahallesi Atakan Sokak'ta Z.Ç. idaresindeki 16 BHL 69 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada yayaya çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı, sağlık personelince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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