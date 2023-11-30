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        Kocaeli'de av tüfeğiyle iş ortağını rehin alan şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde av tüfeğiyle iş ortağını rehin alan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:12
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        Kocaeli'de av tüfeğiyle iş ortağını rehin alan şüpheli gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde av tüfeğiyle iş ortağını rehin alan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Damlar Mahallesi Gurur Sokak'ta F.K. ile ismi öğrenilemeyen iş ortağı arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sonucu av tüfeğiyle etrafa ateş açan F.K. ortağını rehin aldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        F.K, rehin aldığı ortağını polisin olay yerine gelmesinin ardından serbest bıraktı. Silahıyla etrafa ateş açan F.K, polisin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasının ardından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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