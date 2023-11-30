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"VEDALAR HER ZAMAN HÜZÜNLÜ OLMUŞTUR"

Güzide Kasacı için son yolculuğuna uğurlanmadan önce Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Törende arkadaşları ve yakınları Güzide Kasacı'yı anlattı. Kasacı'nın arkadaşı Saadet Ayhan "Vedalar her zaman hüzünlü olmuştur. Hele 40 yıllık dostunun sonsuzluğa gönderilmesi için yapılan veda töreni... Hepimiz tanıyoruz onu. Kahkahasıyla, neşesiyle, çevresine verdiği enerjisiyle tanıyoruz" diye konuştu.

Güzide Kasacı'nın torunu Ebru Çiftçikal ise, "Söyleyecek çok şey var. Saadet teyze de çok güzel anlattı zaten. Anneannem çok güzel bir Cumhuriyet kadınıydı" şeklinde konuştu.