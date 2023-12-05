Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinden 40 bin lira para çalan zanlı, Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinden 40 bin lira para çalan zanlı, Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde dün bir iş yerinden 41 bin para ile taşıma ruhsatlı tabancanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler teknik ve fiziki takip sonucunda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Ö.K'yi, Eskişehir'de operasyonla gözaltına aldı.

Çaldığı tabanca ve parayla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.