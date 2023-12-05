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        Kocaeli'de evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişi evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:35
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        Kocaeli'de evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişi evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        Adem Yavuz Mahallesi 2304 Sokak'taki evinin bahçesinde bulunan D.Ö'ye (43), yoldan geçen plakasız bir araçtan ateş edildi.

        Göğsünden yaralanan D.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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