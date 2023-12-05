Kocaeli'de evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişi evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Adem Yavuz Mahallesi 2304 Sokak'taki evinin bahçesinde bulunan D.Ö'ye (43), yoldan geçen plakasız bir araçtan ateş edildi.

Göğsünden yaralanan D.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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